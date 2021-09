Balade autour de Delysées Luxury Desserts dans Leslieville

Si vous êtes gourmand, le seul but de cette balade sera d’en profiter pour commander les desserts de la pâtisserie fine Delysées Luxury Desserts, dans le quartier de Leslieville. Les curieux se serviront de cette halte gourmande comme excuse pour explorer les petits coins cachés de ce quartier branché.

Planifiez de vous arrêter à la pâtisserie à la fin de votre balade. Avec un peu de chance, vous trouverez des espaces de stationnement gratuits sur la rue Logan.

Delysées Luxury Desserts

La pâtisserie Delysées Luxury Desserts (20 avenue Logan, ouverte de 8h30 à 14h, fermée le dimanche) est arrivée sans fanfare ni trompettes dans mon quartier. Elle se trouvait avant dans l’ouest de la ville, et j’y arrêtais souvent pour déguster sur place leurs créations.

En déménageant dans l’Est, et pour faire avec la covid, ils ont opté pour un simple comptoir, sans places assises. Ils se concentrent sur les commandes en ligne, qu’ils livrent où qu’on peut passer prendre.

Pour se simplifier la vie, ils ont réduit leur offre de gâteaux individuels et créé des boîtes d’assortiments de gâteaux, d’éclairs (six pour 39$), de macarons (douze pour 37.50$), de croissants et brioches (douze pour 45$, avec petits pots de confiture et de Nutella).