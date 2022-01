Nouvel an chinois sous le signe du Tigre

– Au feu, on associe généralement la passion et les aventures.

– Tandis que le métal est lié à l’ambition et la persistance.

Animal courageux et autoritaire

Les individus nés sous le signe du tigre sont censés êtres courageux et autoritaires. Ils se battent pour défendre leurs croyances ou des causes importantes.

Quand le courage est accompagné d’un caractère aussi émotionnel, les personnes sous ce signe se révèlent passionnées mais souvent inconstantes. Elles ont aussi tendance à être têtues et à avoir un peu d’ego.

Les personnes nées en 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 et 2010 tombent sous le signe du Tigre. Voici quelques-unes de ces personnalités: Joseph Staline, Fidel Castro, Ivan le Terrible, l’ayatollah Khomeini, Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Rafael Nadal, Tom Cruise.

Plus près de nous en Ontario français, on retrouve l’ancien premier ministre Paul Martin, l’historien Robert Choquette, l’animatrice Claudette Paquin, le juriste Jean-François Aubé, le greffier du Sénat Paul Bélisle, l’homme de théâtre Pier Rodier et l’écrivain Aristote Kavungu.