Nouvel An chinois sous le signe du Rat

Signe sociable

Si vous êtes nées en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 ou 2008, votre signe est le Rat. On dit de ces personnes qu’elles sont intelligentes et dotées de capacités extraordinaires qui leur permettent de sortir victorieuses des situations les plus délicates.

Le Rat est l’un des signes les plus charmants et les plus sociables. Il aime faire la fête jusqu’au petit matin avec ses nombreux amis. Il est difficile de résister à son sens de l’humour, car il parvient à traiter de sujets salaces avec une subtilité surprenante.

Personnalités d’ici et d’ailleurs

Voici quelques grandes personnalités nées sous le signe du Rat: Claude Monet, Camille Claudel, Marlon Brando, Robert Redford, Truman Capote, Pape François, Olivia Newton-John, Mary Tyler Moore, les princes Charles et Harry, Mark Zuckerberg et Tim Cook, Wayne Gretzky et Bobby Orr, Avril Lavigne et Jean-Claude Van Damme.

Plus près de nous, il y a le sénateur Napoléon Antoine Belcourt, la ministre Madeleine Meilleur, les écrivains Patrice Desbiens, Alexandre Amprimoz et Michèle Laframboise, le journaliste Adrien Cantin, le cinéaste Fadel Saleh, l’entraîneur en chef Claude Julien et l’athlète Stéphane Lecours.