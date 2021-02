Nouvel An chinois sous le signe du Buffle

Buffles patients, silencieux, butés

C’est en guise de remerciement que Bouddha instaura une année symbolique en l’honneur de chacun de ses visiteurs et il décréta que chaque nouveau-né hériterait désormais des caractéristiques de l’animal de son année de naissance.

Règle générale, une personne née sous le signe du buffle est patiente, appliquée et assez silencieuse. On peut lui faire confiance. Elle est cependant facile à irriter et parfois obstinée ou butée.

On dit que les buffles changent fréquemment d’emploi. Lorsqu’ils rencontrent des difficultés, les buffles sont susceptibles de trouver de l’aide grâce à la coopération avec des personnes nées sous les signes astrologiques du Coq ou du Rat.