Le Nouvel An chinois sous le signe du Cochon

Paul-François Sylvestre

1 février 2019 à 9h00 1 février 2019 à 9h00

Dans le calendrier chinois, les mois sont des mois lunaires, c’est-à-dire que le premier jour de chaque mois est la nouvelle lune et le 15e jour est la pleine lune. Le Nouvel An chinois tombe le 5 février, lors de la seconde nouvelle lune après le solstice d’hiver entre le 21 janvier et le 20 février.

L’année chinoise s’étend du 5 février 2019 au 24 janvier 2020. Elle est placée sous le signe du Cochon, le dernier des douze signes du zodiaque chinois.

L’Empereur de Jade

Pourquoi le calendrier chinois a-t-il douze cycles de douze mois avec chacun un animal à sa tête? Parce que, selon la légende la plus connue, l’Empereur de Jade aurait organisé une course d’animaux environ deux siècles avant Jésus-Christ. Comme douze animaux y ont participé, l’empereur a donné leur nom à douze années.

On raconte que la course s’est s’achevée par la traversée d’une rivière et que le bœuf, bon prince, aurait accepté de transporter le rat entre ses cornes. Mais au moment de toucher la rive, le rat sauta à terre, devançant le bœuf; c’est ainsi qu’il devint le premier arrivé, donc le premier des signes du zodiaque chinois.

Douze signes du zodiaque

Voici l’ordre dans lequel les douze années sont nommées, selon l’arrivée de chaque animal: Rat, Bœuf, Tigre, Lièvre (appelé parfois lapin), Dragon, Serpent, Cheval, Chèvre (appelée parfois bouc ou mouton), Singe, Coq, Chien et enfin Cochon (appelé parfois Sanglier).

Si vous êtes nées en 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 ou 2007, votre signe est le Cochon.

On dit de ces personnes qu’elles sont reconnues pour leur réalisme, leur gentillesse et leur loyauté. Doués d’une excellente écoute, les «Cochons» sont toujours là pour les leurs. Bons vivants, ils éprouvent rarement de la rancune, ils recherchent la paix et l’harmonie.

Personnalités d’ici et d’ailleurs

Voici quelques grandes personnalités nées sous le signe du Cochon: Marie-Antoinette, Wolfgang Amadeus Mozart, Alfred Hitchcock, Julie Andrews, Woody Allen, Alain Delon.

Plus près de nous, il y Charles Arsenault, fondateur de la Librairie Champlain, à Toronto (1960-2009); Paul Bosc, vigneron et fondateur de Château des Charmes, dans le Niagara; Louise Arbour, ancienne juge en Ontario et à la Cour suprême du Canada.

Vous connaissez peut-être ceux que j’appelle les «trois p’tits cochons»: l’ancien directeur artistique du Théâtre français de Toronto, Guy Mignault (né en 1947), l’écrivaine pour enfants Mireille Messier (née en 1971) et l’auteur de ses lignes (né en 1947).

Timbre et pièce de monnaie

En 2007, Postes Canada avait émis un timbre pour souligner l’année du Cochon; il coûtait 52 sous.

Douze ans plus tard, le nouveau timbre coûte 1,05 $. Il illustre Zhu Bajue ou Porcet, un personnage du très réputé roman chinois du XVIe siècle, intitulé Le Voyage en Occident.

La monnaie canadienne a pour sa part émis une pièce de 150 $ en or 18 carats. Le tirage est limité à 1 500 et si vous en voulez une, vous devrez débourser 828,88 $.