Exploration gourmande pour les curieux de Toronto: mai en Corée

Nous poursuivons notre petit tour du monde gourmand de Toronto vous offrant une bonne adresse gourmande par mois, incluant un mets typique et une balade intéressante aux alentours. Pour le mois de mai, tournons-nous vers la Corée, c’est-à-dire le quartier Koreatown.

À ce jour, nous avons visité la Chine et ses raviolis chinois en janvier, le Canada des Autochtones et son burger au bison en février, l’Espagne et sa paëlla en mars, le Moyen-Orient et ses frites au Za’atar en avril.

Hodo Kwaja dans Koreatown

Les petits gâteaux en forme de noix de Grenoble de Hodo Kwaja dans Koreatown (656 rue Bloor West, non loin de la station de métro Christie) sont si mignons!

Hodo Kwaja signifie «gâteau noix» en coréen. Dans ce petit restaurant sans façon, on peut observer les chefs mouler les petits gâteaux sous nos yeux. Ils sont fourrés d’une concoction sucrée aux haricots rouges (à la façon traditionnelle) ou à la purée de pommes de terre.

L’endroit sert aussi des Hotteok, une crêpe coréenne à la texture unique! Nos papilles gustatives canadiennes ont grandement apprécié celles qui sont fourrées de sucre brun, arachides, graines de tournesol et cannelle.