Expériences gourmandes: mars en Espagne à La Paella

Cette année, je propose au début de chaque mois une bonne adresse gourmande offrant un mets typique, en m’assurant qu’elle offre une balade intéressante aux alentours. On se payait les raviolis de Chine en janvier, et le burger au bison du Canada des Autochtones en février. Pour se réchauffer en attendant le printemps, on tente la paella de… La Paella, dans le quartier Leslieville (1146 rue Queen Est).

La Paella

Ce joli restaurant de quartier n’a pas dérougi depuis le début de la pandémie, grâce à l’une des plus invitantes terrasses abritées et chauffées en ville.

Ce n’est pas donné, mais vraiment authentique et beau. Notez que le prix des paellas est valable pour deux personnes (ils en ont plusieurs, dont une végétarienne).

On peut voir les gens s’activer dans la cuisine ouverte. Attention, ils ne prennent les réservations que par téléphone. Et il est préférable d’appeler pour s’assurer qu’ils seront en mesure de préparer une de leurs paellas lors de votre visite.

Il est amusant de déambuler ensuite dans Leslieville, une des sections de Toronto les plus appréciées pour sa vie de quartier.