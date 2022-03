Exploration gourmande: avril au Moyen-Orient chez Fet Zun

Sandwich et cocktail

La dernière fois que j’y suis allée, pour le brunch, ils offraient un excellent sandwich déjeuner, que nous avons arrosé d’un cocktail raffiné. Belle façon de lancer le weekend.

On peut ensuite remonter la rue Spadina au nord de Dupont et rejoindre en cinq minutes les Baldwin Steps, pour un peu de cardio. Du haut de ces marches historiques, qui vous rapprochent de la Casa Loma, on a une vue splendide sur Spadina qui descend vers le centre de la ville.

À noter: la «rue» Spadina descend sur 1,25 km avant de devenir l’«avenue» du même nom.

On peut explorer gratuitement les jardins de la maison/musée historique Spadina (285 rue Spadina, en haut des Baldwin Steps, à droite), bien jolis au début du printemps.