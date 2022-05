Expériences gourmandes à Toronto: juin dans Little Portugal

La Fête du Portugal le 11 juin

Le samedi 11 juin dès 11h, on assistera à nouveau en personne à la version torontoise du populaire défilé du Portugal Day sur Dundas, entre l’avenue Lansdowne et le parc Trinity Bellwoods Park.

Pendant que vous y êtes, ne manquez pas l’occasion d’admirer l’intérieur de l’église catholique St. Helens (1680 rue Dundas Ouest).

12 mois, 12 pays, 12 expériences gourmandes

Voilà déjà six mois que nous avons entrepris un petit tour du monde mensuel et gourmand de Toronto. Chaque bonne adresse présente un mets typique et comprend une belle balade aux alentours.

Les pays effleurés à ce jour: la Chine et ses raviolis chinois en janvier, le Canada des Autochtones et son burger au bison en février, l’Espagne et sa paëlla en mars, le Moyen-Orient et ses frites au Za’atar en avril, la Corée et ses petits gâteaux en forme de noix de Grenoble en mai.