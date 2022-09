Expériences gourmandes à Toronto: septembre en Grèce

Les boules de miel de chez Athens Pastries dans Greektown (509 avenue Danforth) sont incontournables quand on se balade dans le quartier grec de Toronto.

Croquer dans ces petites pâtisseries imbibées de miel, appelées«loukoumathes», est réellement addictif! Ils vendent aussi d’excellentes spanakopitas (tartes aux épinards) et des galaktobourekos (tarte à la costarde).

Le parc Withrow dans le quartier grec

C’est un restaurant simple où l’on peut s’asseoir. Mais c’est plus agréable de prendre les boules pour emporter et d’aller les déguster dans le parc Withrow, l’un des très beaux parcs de Toronto (à 3 minutes de là en descendant l’avenue Logan).

Ce parc est l’un des plus intéressants de Toronto de par sa topographie, toute en collines, sentiers sinueux et petits coins ombragés. Établi dans les années 1910, on y croise de majestueux arbres matures. Il est longé par de magnifiques demeures.

Le sentier principal qui le contourne offre un kilomètre de terrain accidenté. Les joggeurs et marcheurs débutants s’en contentent, les ambitieux peuvent mesurer leurs progrès en nombre de tours sur une piste de compétition.