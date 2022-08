Expériences gourmandes à Toronto: août au Pakistan sur Gerrard

Little India est né par un concours de circonstances commerciales des années 70, quand un entrepreneur a créé sur la rue la première salle de cinéma Bollywood en Amérique du Nord (disparu depuis). La population indienne et pakistanaise y convergeait. Les restaurants et commerces ont suivi.

12 mois, 12 pays

Voilà déjà six mois que nous avons entrepris un petit tour du monde gourmand de Toronto. Chaque bonne adresse présente un met typique et comprend une belle balade aux alentours.

Les pays effleurés à ce jour: la Chine et ses raviolis chinois en janvier, le Canada des Autochtones et son burger au bison en février, l’Espagne et sa paëlla en mars, le Moyen-Orient et ses frites au Za’atar en avril, la Corée et ses petits gâteaux en forme de noix de Grenoble en mai, le Portugal et ses tartelettes au flan en juin, et les crêpes de l’Éthiopie.