Le Marché de Noël de Toronto est ouvert à la Distillerie

Après un an d’absence, le traditionnel Marché de Noël du quartier de la Distillerie est de retour en cette saison des fêtes!

Chorales, illuminations et stands variés vous attendent au Winter Village, le nouveau nom donné au marché pour cette édition 2021 qui a débuté le 18 novembre.

Il est ouvert jusqu’au 31 décembre tous les jours sauf le lundi, à partir de 10h jusqu’à 21h en semaine et le dimanche, et jusqu’à 22h le vendredi et le samedi.

L’entrée est gratuite en semaine et payante le week-end (entre 8 et 12$) à partir du vendredi à 16h. Vous devez acheter vos billets sur internet avant votre visite.

Tous les visiteurs de plus de 12 ans doivent présenter une preuve de vaccination à l’entrée du marché.