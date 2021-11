Gabriel Osson en tournée: un CD de poèmes et deux nouveaux livres

Entre poésie et musique

Les récentes publications de Gabriel Osson incluent trois recueils de poésie, un CD de poèmes, deux collectifs, deux récits, deux romans dont Le jour se lèvera récipiendaire du prix Alain-Thomas 2021 décerné par le Salon du livre de Toronto.

Une vingtaine d’invités, amis et connaissances dont l’éditrice et PDG de Terre d’Accueil, Suzanne Kemenang, les auteurs franco-torontois Didier Leclair et Paul-François Sylvestre, ont assisté au lancement de vendredi dernier.

Une performance alliant poésie et musique décrivant « sa relation d’amour, mais aussi la distance et le déchirement qu’il vit à l’endroit de son pays d’origine, la fierté de ses racines et sa compassion pour ceux qui y vivent toujours. »

Mini-tournée en France

Rappelons que Gabriel Osson, accompagné de ses musiciens Dieufaite Charles et Fred Osson, poursuivra sa tournée en France. Deux musiciens locaux viendront compléter le contingent Concert poétique sur Haïti au Centre Culturel Canadien de Paris le 3 décembre, au Salon du livre haïtien (également à Paris) le 4 décembre, ainsi qu’au Théâtre au Bout des Doigts à Agen les 10 et 11 décembre.