Gabriel Osson : un homme d’ici et d’ailleurs

Son album D’ici et d’ailleurs nous parle d’amour et de voyages, mais également d’exil, de déracinement et d’enracinement.

Né en Haïti d’un père français. Installé à Toronto depuis 35 ans. C’est avant tout sa propre vie que Gabriel Osson nous décline. «Le pays où je suis né n’est plus mon pays, mais mon nouveau pays n’est pas le mien non plus.»

Son recueil de poésie comporte trois livrets. Le premier, Ici, est d’inspiration canadienne et française. Le second, Ailleurs, évoque Haïti et ses différents voyages. Enfin, le dernier s’intitule D’ici et d’ailleurs, mots par lesquels l’artiste se définit lui-même.

«Je souhaitais faire ressortir cette dichotomie de ma personnalité. C’est une richesse extraordinaire d’être à la fois d’ici et d’ailleurs, mais cela me questionne aussi beaucoup sur ma propre identité.»