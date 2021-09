La Coopérative radiophonique de Toronto fête son 30e anniversaire!

Ce vendredi 3 septembre, de 18h à 20h, aura lieu la soirée anniversaire des 30 ans de la Coopérative radiophonique de Toronto (CRT), sur Zoom. L’inscription (gratuite) se fait en ligne. La soirée sera diffusée en direct sur CHOQ-FM 105.1.

Au programme: un quiz sur l’historique de la CRT; la diffusion d’une vidéo retraçant son histoire; des prix à gagner; un forum communautaire. Zaahirah Atchia, directrice générale de la Coopérative, ajoute qu’il y aura une « surprise » en milieu de soirée.

Des invités d’honneur interviendront. C’est le cas de Julie Dzerowicz, députée fédérale de Davenport, Catherine Tadros, cheffe de poste du Bureau du Québec, ainsi qu’Alex Freedman, directeur général du Fonds canadien de la radio communautaire.

30 ans de progrès pour CHOQ-FM

Cet anniversaire est aussi l’occasion pour la Coopérative radiophonique de Toronto de faire le point sur les progrès réalisés depuis 30 ans.

Selon Zaahirah Atchia, la CRT se positionne aujourd’hui en tant que « groupe médiatique multimédia et multiplateforme ». Parmi les améliorations notoires, elle évoque la diversification des sources de revenus, la modernisation du parc technique, et une programmation plus interactive.