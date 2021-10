Concert poétique sur Haïti: Gabriel Osson en tournée en France

Le poète torontois Gabriel Osson d’origine haïtienne, accompagné de ses musiciens Didier Bryant, Dieufaite Charles et Walter Maclean (basse, guitare et tambour) déclamera ses poèmes sur son pays natal lors d’une tournée qui le mènera au Centre Culturel Canadien de Paris le 3 décembre prochain, au Salon du livre haïtien le 4 décembre (également à Paris), ainsi qu’au Théâtre au Bout des Doigts à Agen (France) les 10 et 11 décembre.

Son œuvre poétique livrée en trois livrets décrit « sa relation d’amour, mais aussi la distance et le déchirement qu’il vit à l’endroit de son pays d’origine, la fierté de ses racines et sa compassion pour ceux qui y vivent toujours ».

Mots, musique et peintures de Gabriel Osson

Gabriel Osson lancera officiellement son album et le recueil qui l’accompagne lors du Salon du livre afro-canadien 2021 sur le thème ‘Cultive ta mémoire’ qui se tiendra du 28-31 octobre à Ottawa, Ontario.

Le poète a déjà présenté certains extraits de son œuvre durant le festival estival AFROFEST de Toronto (juin 2021), lors de la Journée du Multiculturalisme Canada Oyé! (1er juillet), et plus récemment au festival franco-ontarien Francophonie en Fête (Toronto) le 17 septembre.

L‘auteur y met en scène « les couleurs, les hommes, les femmes, les enfants, cette vie grouillante surpassant les catastrophes naturelles ou politiques, les odeurs, les sons, la beauté et la violence de son île dans un parcours rythmé par les mots, la musique et la peinture. »