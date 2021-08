Les voix du Chemin de Compostelle: une marche qui a changé une vie

Principes, préceptes et prescriptions de Gabriel Osson

Aussi pénétrante et éclairante que soit la nouvelle démarche de Gabriel en publiant Les voix du Chemin, je me suis demandé s’il n’y avait pas un trop grand étalage de principes, préceptes et prescriptions.

C’est utile pour qui songe à prendre la route, mais un peu agaçant pour qui désire plus un survol qu’un envol planifié au quart de tour.

L’ouvrage comprend, en appendice, un livret de réflexion de 50 pages (plus de 110 questions), et une liste des objets à emporter sur le chemin. Le plus important consiste à ne jamais laisser les autres, la maladie ou les déboires entraver votre marche victorieuse.