Le Marché de Noël est ouvert

Le Marché de Noël de Toronto, dans le quartier de la Distillerie, est ouvert depuis jeudi dernier et accueille ses visiteurs venus chercher un avant-goût de Noël et des cadeaux originaux jusqu’au 22 décembre.

Décorations et stands

Un sapin géant, décoré de bleu cette année, a été installé comme tous les ans au centre de la place du «village». La chorale, les animations, les concerts sont nombreux chaque jour pour attendre Noël.

Stands de gourmandises, décorations et surprises sont ouverts aux visiteurs, pour le plaisir des petits et des grands de savourer les mets givrés de Noël et remplir la hotte de cadeaux.

Crêpes, gaufres, raclette, poutine ou encore bretzels: il y en a pour tous les goûts. Côté cadeaux, vous y trouverez des bougies, savons et autres chaussettes à mettre au pied du sapin.