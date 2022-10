Marie-Claude Doucet, TFO, Amikley Fontaine et William Burton honorés par l’AFO

Cette série «rend ce répertoire accessible pour la première fois sur l’ensemble du territoire ontarien».

Activisme

Amikley Fontaine est honoré du Prix Florent-Lalonde pour «ses efforts et son engagement bénévoles au sein de la communauté». Il est le fondateur et président de la Fondation Sylvenie Lindor, poste non rémunéré qu’il occupe depuis plus de dix ans.

La Fondation habilite les jeunes francophones, notamment les jeunes Noirs de Toronto, à s’intégrer sur le plan économique et social. L’AFO note qu’Amikley Fontaine «a participé à plusieurs démarches visant à protéger les acquis franco-ontariens».

Le 12 novembre, la Fondation organise sa quatrième distribution annuelle de denrées alimentaires et produits de première nécessité à des sans-abris.

Amikley Fontaine est aussi actif dans la diaspora haïtienne au Canada qui tente de venir en aide au pays natal.