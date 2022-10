Duel pour remplacer Carol Jolin à la présidence de l’AFO

La mairesse de Moonbeam, Nicole Fortier Levesque, et le président du conseil d’administration de l’Université de Hearst, Fabien Hébert, veulent remplacer Carol Jolin à la présidence de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

Éducation

Enseignante de formation, Nicole Fortier Levesque a travaillé au ministère de l’Éducation et, comme Carol Jolin, elle a été présidente de l’Association des enseignants franco-ontariens.

Déjà membre du conseil d’administration de l’AFO en tant que représentante des femmes, elle préside aussi la radio communautaire Cap-Nord. Elle a été élue au conseil municipal de Moonbeam en 2014 et à la mairie en 2018.

«La francophonie est l’une de mes plus grandes passions et de mes plus grandes fiertés», dit-elle dans sa vidéo promotionnelle.

Santé

Fabien Hébert a d’abord été administrateur et président d’hôpitaux et de réseaux de santé. Il avait commencé sa carrière comme thérapeute respiratoire (bonjour la covid!).