Porte-paroles franco-ontariens: 34 leaders de l’ACFÉO, l’ACFO et l’AFO

Voici la liste des 34 personnes ayant été président ou présidente de l’ACFÉO-ACFO-AFO: Napoléon-Antoine Belcourt, Charles-Siméon Boudreault, Alphonse-Télesphore Charron, Philippe Landry, Samuel Genest, Léon-Calixte Raymond, Paul-Émile Rochon, Adélard Chartrand, Ernest Désormeaux, Gaston Vincent, Aimé Arvisais, Roger N. Séguin, Ryan Paquette, Omer Deslauriers, Jean-Louis Boudreau, Gisèle Richer, Jeannine Séguin, Yves Saint-Denis, André Cloutier, Serge Plouffe, Jacques Marchand, Rolande Faucher, Jean Tanguay, André Lalonde, Tréva Cousineau, Jean Comtois, Alcide Gour, Jean-Marc Aubin, Jean Poirier, André Thibert, Simon Lalande, Mariette Carrier-Fraser, Denis Vaillancourt et Carol Jolin.

Six périodes pour les porte-paroles franco-ontariens

L’essai couvre six périodes: la résistance (1910-927), la détente (1928-1944), le développement (1945-1968), la démocratisation (1969-1989), la fragmentation (1990-2005) et la recomposition (2006-2020). Au cours de la première période, les présidents de l’ACFÉO ont cherché à «enraciner la dualité nationale en Ontario. Cela s’est exprimé principalement par le travail sur le développement d’un régime scolaire franco-ontarien et sa défense pendant la crise du Règlement 17.»

De 1928 à 1944, le réseau institutionnel canadien-français s’élargit pour inclure une variété d’organismes et de coopératives dirigés par des laïcs. L’Église exerçant moins son rôle de rempart de la survie, «l’ACFÉO cherche des solutions dans la sophistication du réseau institutionnel canadien-français».

Durant la période de développement, on assiste à une nouvelle forme de relation entre les Franco-Ontariens et l’État. L’ACFÉO joue son rôle de revendication ou de pression, mais il y a aussi un contexte canadien où l’État accepte de nouvelles responsabilités sociales et culturelles.

Composer avec l’immigration

Dès la période de démocratisation, l’ACFO doit apprendre à représenter les nouveaux-arrivants qui connaissent le français et désirent vivre parmi les Franco-Ontariens. Ils sont souvent membres d’une minorité visible, de confession musulmane ou les deux. Les présidents «Serge Plouffe, Jacques Marchand et Rolande Faucher éprouvent des difficultés à établir des ponts».