150 ans de porte-paroles franco-ontariens: une histoire mouvementée

Il y a un fil conducteur. Il est très fort. C’est un prérequis pour la fonction et il interpelle les gens pour se présenter à la présidence.

Avez-vous identifié des crises de légitimité ou des déconnexions entre les porte-paroles officiels et ceux qu’ils représentent?

Ce risque-là a toujours existé. Il s’est fait ressentir à différents moments donnés. Dans les années 1970 et 1990, cette remise en question de la légitimité du porte-parole a été la plus forte. D’abord par les jeunes dans les années 1970. Puis par les nouveaux arrivants francophones dans le Centre Sud-Ouest dans les années 1990.

Dans les deux cas, les critiques étaient trop dures. Mais elles comprenaient des éléments de vérité auxquels l’organisme a dû réagir et s’adapter, non sans difficultés.

Le clergé et l’élite libérale jouaient un rôle immense dans le leadership. On se basait sur ce qu’on constatait, ce qu’on observait, des opinions… On ne pouvait pas se référer à des sondages très détaillés.

Or, j’en suis convaincu, la science et les données informent les acteurs et leur permettent de prendre de meilleures décisions qui vont correspondre aux préoccupations des gens sur le terrain.