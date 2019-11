Fragile équilibre de nos deux langues officielles

Pragmatisme

La synthèse de l’évolution du bilinguisme franco-anglais au Canada est minutieuse et fort bien documentée. On retient que «les considérations pratiques ont primé sur les considérations philosophiques ou idéalistes».

On découvre comment le bilinguisme s’est inséré au cœur de l’identité canadienne au XXe siècle pour permettre à deux sociétés d’échanger, «se comprendre et forger une fédération politique».

Inégalité de force

Compte tenu de la démographie, il existe bien entendu une inégalité de force entre le français et l’anglais. En revanche, un fragile rééquilibre a été atteint.

«Les décideurs politiques, les tribunaux, l’existence d’une culture vibrante et l’esprit d’accommodement de la majorité (y) ont tous contribué (…), sans toutefois y parvenir entièrement».

Voilà un ouvrage qui tombe à point en cette année où on célèbre le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles et au moment où on s’apprête à la réviser.