Survol historique du bilinguisme avec l’historien Serge Dupuis 

Les problèmes sociopolitiques sont réels et on essaye de cibler les défis d’une panoplie de manières, sans toutefois arriver à faire un gros bond vers l’avant comme, dans une certaine manière, on l’a fait dans les années 60.

La deuxième partie de cette question est plus sociale, économique et politique afin que la francophonie canadienne trouve son compte. Je crains que les organisations qui mènent la discussion mettent tous leurs œufs dans le même panier avec la modernisation de la LLO.

Il faut rétablir le dialogue entre les chercheurs et les acteurs du terrain. Ce dialogue et ces formules imaginées dans les années 60 sont devenus inopérants aujourd’hui.

Les gens ne semblent pas en mesure d’imaginer un avenir au-delà des discussions techniques par rapport à la LLO. Ce n’est pas mauvais de parler d’un tribunal administratif et d’une LLO avec plus de mordant, sauf que les gens ne vivent pas dans un bureau de service gouvernemental. Les gens vivent ailleurs, et il me semble que l’on devrait s’y pencher à l’occasion de cet anniversaire.