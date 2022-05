La Fondation Sylvenie Lindor souligne le Patrimoine haïtien

Les multiples réunions en Haïti, ainsi qu’à l’international, ne semblent pas y arriver…

Politiciens, diplomates, médiateurs, négociateurs: construisons un nouveau pont de collaboration avec et pour Haïti, ouvrons le dialogue, soyons visionnaires de paix et de progrès mutuel, sans paternalisme.

Voici un aperçu non exhaustif du potentiel d’échanges bénéfiques avec Haïti, basé sur mes reportages en sol haïtien ces dernières années.

Entrepreneuriat social et agritourisme

Abner Septembre, entrepreneur proprio du Centre Banyen (Vallue), sociologue, environnementaliste et chercheur en sociogronomie, décrit l’initiative de son Jardin-Labo telle «une agriculture conciliant objectifs écologiques, satisfaction des besoins et bien-être collectif».

«Une exploitation parcellaire modèle, respectueuse de l’environnement, de la biodiversité, du sol et de l’eau, plus économe, plus attractive pour les femmes agricultrices et plus valorisante pour les jeunes, capable d’offrir des produits compétitifs sur le marché.»