Haïti reste captive de l’aide humanitaire

Pourtant, tous les participants internationaux ont réaffirmé leur solidarité avec Haïti lors de cette réunion.

Tous ont évoqué «l’importance de promouvoir des solutions élaborées avec les Haïtiens, la nécessité d’une assistance ciblée et de mécanismes de collaboration visant à obtenir des résultats durables au profit du peuple haïtien».

Amitié Canada-Haïti… mais encore?

Rien d’innovant ne fut vraiment proposé dans ce sens… L’investissement de 50 millions $ du Canada est aligné avec les orientations de la politique étrangère canadienne.

Qu’en est-il du droit fondamental des Haïtiens à l’autodétermination pour des choix éclairés et lucides de leurs dirigeants politiques. La sécurité interne. Le destin de milliers de migrants haïtiens errants…

On a bien vanté l’amitié de longue date Canada-Haïti, mais sans référer à des actions concrètes pouvant permettre de renforcer les démarches démocratiques afin d’assurer un avenir plus sûr et prospère par et pour les Haïtiens.