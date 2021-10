Crise en Haïti et migration massive: le Canada surveille sans plus

Le Canada, ainsi que d’autres acteurs clés de la communauté internationale à Haïti, s’est engagé directement avec le gouvernement intérimaire et d’autres intervenants pour assurer la paix et la stabilité et pour encourager un dialogue inclusif avec tous les partis politiques et tous les secteurs de la société.

À l’heure actuelle, les programmes d’immigration existants continuent d’être disponibles pour les Haïtiens admissibles y compris les possibilités de réunification familiale par le biais du parrainage familial (époux et conjoints de fait, parents et grands-parents et enfants à charge) ainsi que de manière temporaire avec, par exemple, le super visa pour les parents et grands-parents super visa pour les parents et grands-parents. »

Traitement prioritaire au compte-gouttes

« Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada s’adapte, innove et évolue rapidement pour mieux servir les Canadiens et ceux qui souhaitent venir au pays.

L’une des toutes premières choses que nous avons faites a été de mettre en place un traitement prioritaire pour ceux qui en ont le plus besoin, comme les personnes vulnérables, les membres de la famille qui cherchent à se réunir et ceux qui travaillent dans le secteur des services essentiels. Nous traitons leurs demandes le plus rapidement possible.

Nous n’avancerons pas d’hypothèses quant aux tendances futures potentielles. Cependant, nous surveillons continuellement les conditions et la situation dans d’autres pays pour orienter notre planification. »