Périlleuse vie de couple à distance, entre le Canada et Haïti

«Martin monte au sommet de la montagne pour me parler ou depuis le bord de mer… Il me joue de la guitare et me chante des chansons qu’il a composées pour moi.»

«On s’écrit des poèmes, on se joue des mélodies au piano. Toutes ces activités que nous adorons faire lorsqu’on se voit, on le fait à distance… C’est comme si nous étions ensemble…»

«On a fait plusieurs voyages pour se voir puisque le Canada traîne encore… En République dominicaine. À Montrouis (le long de la superbe côte haïtienne). Aux alentours de la belle Jacmel, la montagne noire, et bien d’autres sites.»

«On s’envoie des cadeaux par l’intermédiaire d’amis qui voyagent… Cela fait déjà un an encore que l’on ne s’est vus… Mais nous sommes bénis d’un amour extraordinaire, nous prions ensemble chaque soir avant de dormir… Nous sommes très reconnaissants de notre union», témoigne Ayeesha.

Histoire d’amour

Selon Martin, «Ayeesha a fait beaucoup de sacrifices, car elle est la seule qui puisse se déplacer vers moi. Notre histoire est une grande histoire d’amour.»