Crise en Haïti: le silence du Canada pèse lourd

Réponse de l’IRCC

À la suite de questions soumises à l’IRCC (Immigration, Refugies, Citoyenneté Canada) au sujet des migrants haïtiens, le ministère s’est contenté d’aviser que «le Canada s’est engagé avec le gouvernement intérimaire d’Haïti et d’autres intervenants clés pour assurer la paix et la stabilité et encourager un dialogue inclusif avec tous les partis politiques et tous les secteurs de la société».

Selon l’IRCC, «le ministère s’adapte, innove et évolue rapidement pour mieux servir les Canadiens et ceux qui souhaitent venir au pays en traitant leurs demandes le plus rapidement possible».

L’IRCC n’avance pas d’hypothèses quant aux tendances futures potentielles. «On surveille continuellement les conditions et la situation dans d’autres pays pour orienter sa planification», a cité le ministère de l’Immigration.

Réponse automatique de Sean Fraser

Estimant que l’IRCC n’offrait aucune piste de solutions face à la migration massive en provenance d’Haïti en proie au chaos et à la criminalité, ce groupe de citoyens a récemment fait parvenir une lettre adressée directement au ministre de l’Immigration.

Rappelons que Sean Fraser est le nouveau ministre de l’Immigration depuis l’installation du nouveau cabinet Trudeau le 26 octobre.