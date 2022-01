Message de la Fête de l’Indépendance d’Haïti

Le 1er janvier 2022 célébrait la création d’Haïti, terre de montagnes souveraine, libre et indépendante depuis 218 ans, par un groupe d’hommes et de femmes, anciens esclaves noirs.

Une célébration du renversement d’un ordre politique mondial à l’origine d’une ère socio-économique injuste. Une grande première dans l’histoire de l’humanité.»

Regards sur l’esclavage

«L’esclavage reste un sujet toujours sensible. On en parle encore très peu aujourd’hui. L’esclavage est plus qu’un génocide. C’est à la fois la destruction totale de l’identité humaine, familiale et culturelle.

Plusieurs peuples au cours des 16e et 17e siècles ont pris les armes contre l’esclavage; les marrons en Jamaïque, les Quilombos au Brésil, sans succès… Les Haïtiens furent les seuls à combattre et vaincre l’armée de Napoléon: la plus grande et plus puissante armée de l’époque.

Aujourd’hui le combat continue toujours dans notre quête de faire respecter les droits humains, les droits des réfugiés, migrants, groupes minoritaires, bref pour bâtir une société inclusive.