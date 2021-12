Migrations : le Sud dépend-t-il du Nord ou vice-versa?

Il a contribué à accroître la capacité de nombreuses organisations bénévoles ayant pour mandat de promouvoir la justice sociale internationale et le soutien aux réfugiés au cours de ces trois décennies.

Entre 2001 et 2017, le Dr Mark a coordonné les efforts de réinstallation des réfugiés menés par l‘archidiocèse catholique de Toronto.

Dernièrement, il poursuit son travail et ses activités de recherche concernant les réfugiés et les migrations auprès du secteur privé et en collaboration avec des organisations caritatives internationales et locales.