Immigration: des milliers de couples et familles en attente injustifiable

Droit de visite impossible

Plusieurs groupes de défense des droits de la famille et la division de l’Immigration de l’Association du Barreau canadien ont demandé à IRCC de permettre l’octroi de visas temporaires de visite aux conjoints bloqués dans les files d’attente de traitement des demandes depuis plus d’un an.

C’est l’histoire de mon amie Ayeesha ayant rejoint son conjoint Martin en Haïti au péril de sa vie cet automne. Le couple ne s’était pas revu depuis un an.

Martin attend toujours l’obtention de sa résidence permanente, malgré avoir complété avec succès toutes les étapes du processus depuis décembre 2019. La demande de parrainage fut déposée et reçue à IRCC en décembre 2018.

Selon la loi actuelle, il lui est impossible de visiter sa conjointe Ayeesha au Canada.

Mon couple d’amis installé dans le département du Sud-Est d’Haïti témoigne que «les conditions de vie demeurent très difficiles pour la population locale: insécurité sur les routes, manque d’eau postable, de gaz, d’essence, insécurité alimentaire…»