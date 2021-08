Pénurie de main-d’œuvre et immigration: les deux faces d’une même pièce

Pour changer la donne, Roukya Abdi Aden et Alain Dupuis invitent le gouvernement fédéral à revoir sa stratégie en matière d’immigration francophone avec des objectifs plus ambitieux. Ils souhaiteraient une politique plus structurée qui viserait à attirer et à accueillir les nouveaux arrivants dans de meilleures conditions.

Promotion du Canada à l’étranger

En juin dernier, Ottawa s’est pour la première fois engagé en ce sens dans le cadre du projet de loi visant à moderniser la Loi sur les langues officielles.

Une telle politique, jugent Roukya Abdi Aden et Alain Dupuis, devra passer par la promotion à l’étranger des communautés francophones en milieu minoritaire. Et, surtout, par une meilleure adéquation entre les besoins des entreprises et les compétences des immigrants.

«On doit être capable de bien aiguiller les candidats, de les jumeler avec des emplois stables et bien rémunérés», détaille le directeur de la FCFA.

Les immigrants doivent se sentir bienvenus

Garder les nouveaux arrivants francophones après plusieurs années est un autre défi des communautés minoritaires. «Il est essentiel qu’ils aient accès à des services en français et qu’ils se sentent intégrés, sinon ils ne restent pas», expose Roukya Abdi Aden.