L’immigration est maintenant au cœur de l’identité francophone

Francophone intégrable

Or, les francophones «attirés», accueillis au Canada, sont aussi des Subsahariens, des Nord-Africains et des Caraïbéens d’expression française, rappelle la psychologue et chercheuse.

«Dans le discours [populaire], on l’a entendu parfois de manière très directe: “Faites donc venir des francophones qui nous ressemblent.” Cela signifie que la seule utilisation de la langue ne fait pas nécessairement de vous un francophone parfaitement intégrable», précise la professeure, qui déchiffre ainsi ce décalage.

Pour expliquer que le portrait de l’immigration francophone n’est pas figé, Rachida Azdouz note qu’au Québec, le curseur identitaire s’est déplacé au fil des années et des vagues d’immigrations, entre la langue, la religion et l’ethnie.

Le cas du Québec

La professeure Rachida Azdouz a rappelé que le Québec avait le souci, au début des années 90, de se distinguer du multiculturalisme canadien et de se doter d’un idéal de vivre-ensemble distinct mettant de l’avant non plus seulement la langue, mais aussi la notion de «contrat moral» que devaient respecter les nouveaux arrivants.

Ces derniers devaient donc adopter le français comme langue d’usage, mais aussi la neutralité religieuse et l’égalité des sexes. «La table est mise tranquillement», observe Rachida Azdouz.