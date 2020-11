Stage-travail pour immigrants francophones: un atout pour l’équité économique

Compétences sur mesure

«Le stage me permet d’élargir mes connaissances tout en mettant en pratique les nombreuses théories apprises durant le Programme relais», explique Clémentine à l-express.ca.

«Cela inclut, entre autres, l’opportunité d’améliorer mon sens de l’organisation; d’apprendre davantage à propos des stratégies utiles pour gérer certaines situations inattendues dans la communication avec la clientèle de partout au Canada, dans les deux langues.»

»Travaillant avec les clients au quotidien, j’ai la chance d’accroître mon expérience dans la résolution de problèmes et de mettre en œuvre des nouvelles solutions.»

Taylor Angelica Mitchell, spécialiste HR auprès de Knowledge First Financial, témoigne: «We are always honoured and delighted to be the first Canadian workplace for new immigrants. It is a pleasure to witness them learn, challenge themselves, professionally develop and surpass expectations in their role.»

Sens de l’adaptation

«Le stage laisse place à exercer mon sens de l’écoute et ma compétence à l’empathie», poursuit Clémentine. «Cela me permet de mieux réagir face à un client qui traverse des défis; de créer une ambiance de communication positive pour satisfaire le client et accomplir la vision de l’entreprise.»