De nombreux professionnels de la santé ne travaillent pas!

On aurait suffisamment de masques protecteurs et kits de dépistage (malgré une attente interminable pour subir un test ces jours-ci). Toutefois, la situation de plus en plus stressante dans les hôpitaux de l’Ontario et ailleurs au pays, entraîne un déclin important des professionnels de la santé disponibles. On doit prévenir!

Ces derniers temps de nombreuses infirmières ont quitté leurs postes en Ontario, des centaines au Québec. Exténuées en raison de leurs conditions de travail inacceptables…

Une situation préexistante pour notre personnel infirmier dans les hôpitaux et nos préposés dans les Centres de soins de longue durée, qui a été exacerbée par les dures exigences de la pandémie.

La reconnaissance sociale ne suffit pas pour gérer la rétention du personnel dont nous avons besoin pour faire face à la crise sanitaire actuelle risquant de devenir chronique (au moins jusqu’en 2022).

Travailleurs sans emploi

Rappelons que depuis 2015, le Canada accueille 300 000 immigrants par année, incluant nombre de professionnels de la santé qualifiés (médecins, spécialistes, infirmiers, intervenants sociaux et communautaires, pharmaciens, autres).