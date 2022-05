Haïti: 3e rencontre internationale pour sortir le pays de la crise, vraiment?

On s’efforce de secourir les Afghans. Jusqu’à date on a accueilli un peu plus de 12 000 réfugiés afghans sur les 40 000 attendus. Il s’agit notamment d’interprètes afghans et de leurs familles. On comprend.

On peut certainement collaborer avec Haïti afin de réinstaurer la démocratie en mode haïtien, de freiner les déplacements forcés de la population haïtienne, d’assurer le respect des droits humains.

Le temps d’agir

Rappelons qu’en octobre 2021, un groupe de citoyens torontois préoccupés par la crise haïtienne a contacté le ministère de l’Immigration au sujet de la migration massive haïtienne.

Dans sa lettre-réponse venue tardivement, le ministre Sean Fraser a réitéré que «le Canada dispose de la marge de manœuvre nécessaire pour réagir rapidement à des situations d’urgence individuelles par l’entremise du Programme de protection d’urgence».

Le ministre a également souligné que «le Canada envisage des plans aux fins de faire la promotion d’une collaboration internationale pour renforcer les systèmes de gestion de la migration et de protection des réfugiés».