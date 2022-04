Ukraine: les droits des non-combattants sont enfouis sous les décombres

On peut aussi soutenir les nombreuses initiatives mises en œuvre par la diaspora ukrainienne et autres organismes non-gouvernementaux pour venir en aide au peuple ukrainien.

Pourtant tout cela reste encore loin d’être suffisant…

Le droit international humanitaire est en déroute. Les structures et multiples réunions internationales de l’ONU et l’OTAN échouent à maintenir la paix et la justice mondiale en Ukraine et ailleurs.

C’est une catastrophe aux effets prévisibles à l’échelle planétaire.

Victimes collatérales sans recours

Plus de 84 millions de personnes – dont 5 millions d’Ukrainiens – sont déplacées de force dans le monde, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dont on parle trop peu.