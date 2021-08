Afghanistan : la porteuse de témoignages

Elle revoit mentalement la scène de l’amputation de la jambe d’une fillette dans la salle de chirurgie du CICR à laquelle elle a assisté il y a quelques mois.

On lui avait exceptionnellement permis d’accéder au bloc opératoire, habillée d’une blouse et d’un chapeau de chirurgie, afin de prendre des photos pour fins de diffusion, de recrutement et de formation.

Vie restrictive des femmes

La chirurgie de guerre fait partie du rôle médical du CICR dans le contexte de l’application des Conventions de Genève. Le but ultime est de protéger tous ceux et celles qui se retrouvent piégés dans une zone de conflit: civils, combattants blessés, détenus. Ils ont tous droit à l’aide médicale et à la protection, neutre et impartiale, du CICR.

Odette témoigne de la vie restrictive des femmes expatriées à Peshawar. Elles ne peuvent jamais se déplacer sans être accompagnées d’un délégué du CICR. Dès qu’elles sortent en public, elles doivent complètement se couvrir incluant une écharpe sur la tête.

Elle avoue avoir été chanceuse qu’on lui ait permis de visiter le turbulent bazar de Peshawar et de circuler à travers la Khyber Pass dans un véhicule du CICR. Sous contrôle pakistanais la vallée mène à Kaboul, au cœur d’un paysage aride affublé de gigantesques montagnes.