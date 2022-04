Comment aider les réfugiés Ukrainiens arrivant à Toronto?

Mais il met en garde contre le risque de se laisser déséquilibrer par ses bonnes intentions. Il conseille de commencer modestement, et de s’assurer de la pertinence de l’aide que l’on fournit. Car les autres ont parfois des besoins différents de ceux qu’on leur prête.

Dans le quartier de Capucine et Bastien, certains ont donné des habits en bon état, des couettes et des draps, des vélos ainsi que des jeux et des livres.

D’autres se tiennent disponibles pour procurer un soutien logistique, comme préparer des repas ou proposer des conduites. Et bien sûr simplement rencontrer Mila et ses enfants, et les aider à se faire des amis.

Remplir les démarches administratives

Au-delà des besoins immédiats de logement, de vêtements ou de nourriture, les nouveaux arrivants ukrainiens devront aussi s’atteler à nombre de démarches administratives (par exemple l’obtention d’un numéro d’assurance sociale), alors qu’ils ne connaissent pas bien le contexte ou les langues officielles.

Il y a une communauté ukrainienne importante à Toronto, avec des associations actives (voir la liste en fin d’article), mais qui seront peut-être vite dépassées.