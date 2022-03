Ukraine: l’absence de position de la Francophonie fortement critiquée

La pression monte de plus en plus envers la direction de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) afin qu’elle dénonce clairement l’invasion russe en Ukraine. Les trois gouvernements canadiens membres à part entière de l’OIF — le fédéral, le Québec et le Nouveau-Brunswick — incitent l’organisme à rompre le silence sur la question.

Discussion mercredi à l’OIF

Le Nouveau-Brunswick a dit souhaiter une prise de position ferme et rapide de l’Organisation face à la guerre en Ukraine.

Dans une déclaration transmise à Francopresse, la représentante de la province auprès de l’OIF, Isabelle Doucet, précise que le Nouveau-Brunswick et le Canada «collaborent étroitement pour une prise de position au sein de la Commission politique de l’OIF, qui a débattu d’un projet de résolution».

Un projet de résolution doit d’ailleurs faire l’objet d’une discussion ce mercredi 16 mars lors d’une rencontre du Conseil ministériel de la Francophonie à Paris.

Gravité de l’attaque de la Russie

Le gouvernement fédéral a également appelé l’OIF à se prononcer. Dans une déclaration écrite transmise à Francopresse, Affaires mondiales Canada rappelle que parmi les valeurs fondamentales de l’Organisation inscrites dans sa Charte figure la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de la personne.