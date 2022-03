Poutine préside au déclin de l’empire russe

«L’Ukraine est un membre observateur de l’OIF qui porte les valeurs de démocratie et de droits de la personne qui sont chères à l’espace francophone», de déclarer Isabelle Doucet. À titre de sherpa du Nouveau-Brunswick auprès de l’OIF, c’est elle qui va représenter cette province à la Conférence ministérielle.

Anastasia Baczynskyj, présidente d’honneur du Salon du livre

La 29e édition du Salon du livre de Toronto a lieu ces 19 et 20 mars à l’Université de l’Ontario français (9, rue Lower Jarvis à Toronto) et c’est Anastasia Baczynskyj qui en est présidente d’honneur. Ex-directrice générale (2016 à 2021) de la Fédération nationale ukrainienne, Anastasia Baczynskyj est actuellement directrice d’un Projet voué à la sauvegarde de livres ukrainiens rares.

«Au moment où certains mettent en cause l’histoire, l’identité et même l’existence du peuple ukrainien, le livre est une arme redoutable contre l’obscurantisme et la folie guerrière. Le Salon du livre de Toronto est aux côtés des autrices et auteurs ukrainiens, des éditeurs ukrainiens et du peuple ukrainien en ces moments tragiques», affirme Valéry Vlad, président du Salon du livre de Toronto.