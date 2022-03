Anastasia Baczynskyj, présidente d’honneur du Salon du livre de Toronto

Le conseil d’administration du Salon du livre de Toronto vient de nommer Anastasia Baczynskyj présidente d’honneur de sa 29e édition, qui se tiendra à l’Université de l’Ontario français ces 19 et 20 mars.

Ancienne directrice générale de la Ukrainian National Federation (UNF) de Toronto, de 2016 à 2021, Anastasia Baczynskyj est actuellement directrice de UNF rare books and archive collection, une association qui se propose de sauver des livres ukrainiens rares.

Le Salon du livre solidaire de l’Ukraine

Le Salon du livre de Toronto et la UNF rare books and archive collection ont convenu d’un partenariat pour soutenir cette initiative qui se révèle d’une importance capitale compte tenu de la tragique situation en Ukraine.

«Au moment où certains mettent en cause l’histoire, l’identité et même l’existence du peuple ukrainien, le livre est une arme redoutable contre l’obscurantisme et la folie guerrière», affirme Valéry Vlad, président du Salon du livre de Toronto.

«Nous sommes aux côtés des autrices et auteurs ukrainiens, des éditeurs ukrainiens et du peuple ukrainien en ces moments tragiques.»