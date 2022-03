Tous unis en faveur de l’Ukraine

Poutine a rendu la vodka russe imbuvable

Dans la foulée de l’envahissement de l’Ukraine par la Russie, les magasins d’alcool des provinces et territoires du Canada ont retiré de leurs étagères les produits alcoolisés fabriqués en Russie. Pour la Régie des alcools de l’Ontario, il s’agit de plus de 660 magasins et d’un site Internet Web de commerce électronique qui n’offrent plus de produits russes.

Poutine se maintient au pouvoir grâce à l’appui des oligarques. En Russie, le terme oligarque désigne les personnalités de premier plan du monde des affaires, en lien avec le pouvoir politique, qui se sont enrichies depuis la dislocation de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS).

Si les pays démocratiques et leurs citoyens abandonnaient également les exportations russes dans tous les domaines, les oligarques pourraient remettre en question leur appui à Poutine.

Faire des affaires et non faire la guerre

La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, connue sous l’acronyme SWIFT, qui signifie «prompt», «rapide» en anglais, est une société coopérative de droit belge, détenue et contrôlée par ses adhérents parmi lesquels se trouvent les plus grosses banques mondiales.

Le 26 février, les dirigeants de la Commission européenne, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni et du Canada ont rendu public leur engagement à exclure les banques russes du système de messagerie SWIFT.