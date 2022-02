Sur la colline parlementaire: urgence en Ukraine, pas au Canada

La Russie envahit l’Ukraine. Justin Trudeau révoque la Loi sur les mesures d’urgence neuf jours après l’avoir proclamée. Ce contraste était saisissant cette semaine à Ottawa, sur la colline parlementaire.

Priorité à la guerre en Ukraine

Après avoir reconnu la souveraineté des territoires séparatistes de Louhansk et Donetsk lundi, le président russe Vladimir Poutine a envoyé ses troupes attaquer l’Ukraine pour «démilitariser» le pays… Et «décapiter» le gouvernement ukrainien «de drogués et de néo-nazis» du président Volodymyr Zelensky.

Des manifestations ont eu lieu devant les ambassades russes du monde entier pour protester contre cette invasion condamnée par la communauté internationale… Sauf l’Iran et la Chine.

La Russie s’est dite prête à entreprendre des pourparlers avec Kiev, à condition que l’armée ukrainienne dépose les armes.

Pendant ce temps, les États-Unis, le Canada et l’Union européenne ont annoncé une série de sanctions contre la Russie à la suite de l’invasion qualifiée d’«injustifiée et non provoquée», notamment par Justin Trudeau.