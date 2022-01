Camionneurs : un Convoi pour la liberté pacifique, mais «prêt à durer»

Juste avant le bâtiment ouest du Parlement, Sylvain Carle tient un kiosque de divers produits violets estampillés «PPC». Celui-ci est camionneur et était candidat du PPC dans la circonscription de Wellington – Halton Hills, en Ontario, en 2019 et 2021.

«On est ici pour soutenir les camionneurs, dont la plupart sont à leur compte et ont perdu leurs emplois à cause des règles imposées par Justin Trudeau», explique-t-il.

Dans une conférence de presse tenue la veille, le chef du PPC et ex-ministre Maxime Bernier avait annoncé sa visite pendant le rassemblement. «Les camionneurs ne représentent une menace pour personne», avait-il martelé.

Il avait aussi félicité et salué le «courage» des députés conservateurs Pierre Poilievre et Candice Bergen, respectivement porte-parole de l’opposition officielle des Finances et cheffe adjointe du Parti conservateur, qui ont pris position en appui aux camionneurs, plus tôt dans la semaine.

«Ma porte leur est grande ouverte. Ils réaliseront bientôt que ce Parti conservateur est corrompu», a affirmé Maxime Bernier.