Le mandat de vaccination des camionneurs menace les approvisionnements

Les mandats de vaccination pour les travailleurs essentiels ont la cote auprès des Canadiens. Depuis le 15 janvier, les camionneurs en provenance des États-Unis doivent présenter une preuve vaccinale en entrant au Canada. Ainsi, entre 8 000 et 16 000 camionneurs pourraient être retirés de la route.

Or, bon nombre d’entre eux transportent quotidiennement de la nourriture en traversant la frontière. Pour la sécurité alimentaire du Canada, le mandat de vaccination des camionneurs pourrait créer un problème.

Impact sur l’accès à la nourriture

Les vaccins constituent le moyen le plus efficace de réduire les risques, d’arrêter la propagation du virus et de sauver des vies. Mais la situation affectant l’industrie du camionnage créera des difficultés et influera sur l’accès à la nourriture pour la population.

Depuis le début de la pandémie, il s’agit de la première mesure de santé publique ayant le potentiel de perturber et de limiter le trafic du camionnage transfrontalier et les échanges entre le Canada et les États-Unis.

Selon l’Alliance canadienne du camionnage (CTA), environ 16 000 conducteurs se verraient contraints de quitter la route. Ottawa croit plutôt que seulement 8 000 chauffeurs seront touchés.