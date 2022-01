Résolutions alimentaires: plus de coupons, moins de gaspillage

Depuis le début de la pandémie, il a été signalé à plusieurs reprises que les acheteurs visitaient différents marchés d’alimentation ou même changeaient d’épicerie principale. Cette tendance va probablement se poursuivre en 2022, puisque 31,9% envisagent de se rendre dans différentes épiceries.

Réduire le gaspillage

Enfin, le sondage demandait ce que les Canadiens avaient l’intention de faire de plus à propos de la nourriture au cours de la nouvelle année. La principale résolution pour 2022 veut réduire le gaspillage alimentaire et manger plus de légumes.

Au début de l’année 2020, période prépandémique, nous avions également mené une enquête similaire. Les résultats se ressemblaient, car la réduction du gaspillage alimentaire et la consommation accrue de fruits et légumes se retrouvaient aux premiers rangs.

L’option de cuisiner plus souvent se retrouve troisième sur la liste des résolutions alimentaires pour 2022. Changer de régime et manger plus de restes ont également reçu un fort soutien, tout comme en 2020.

Par rapport à notre dernière enquête prépandémique menée en 2020, quelques choix nouveaux se retrouvent dans la liste, notamment changer la façon de gérer les repas (15,0%), manger plus de poisson et de fruits de mer (11,6%), jardiner (9,3%), commander de la nourriture en ligne (7,1%) et commander plus de trousses repas (4,7%).