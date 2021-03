Restaurants: à quand le retour du 35% de notre budget nourriture?

Comme beaucoup d’autres secteurs, la restauration a dû se retourner rapidement pour s’adapter, pivoter, se convertir et changer au cours des 12 derniers mois, afin de simplement survivre. Un chamboulement incroyable.

Alors que l’industrie sortira de la pandémie avec des cicatrices, l’avenir offre une excellente occasion de redéfinir sa vision et son rôle au sein de notre économie.

Même avec la fin de la pandémie en vue, on ne sait pas si les gens seront à l’aise de sortir et fréquenter à nouveau leurs restaurants préférés. La peur doit être gérée avec soin par les restaurateurs.

Innovation

Le vide créé par l’exode de plusieurs établissements laissera de la place à plus d’innovation. De nouvelles recettes, de nouvelles cuisines, de nouveaux ingrédients, de nouveaux goûts, de nouvelles façons de servir, de nouveaux designs de restaurant et plus encore.

En vivant une période intense de cuisine à la maison, notre littératie alimentaire a changé. Nos attentes aussi.