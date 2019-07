Hygiène : 99% des restaurants de Toronto ont leur carton vert

Chaque établissement reçoit entre 1 et 3 inspections par an selon plusieurs critères: le type d’établissement, le processus de préparation, mais aussi les quantités de nourriture servie et le type d’aliments préparés.

Le SU&BU voit rouge

Au cours de la visite, les inspecteurs vont vérifier un par un les critères établis par DineSafe. Si le restaurant ne respecte par l’un des critères, cela donne lieu à une infraction: «mineure», «significative» ou cruciale». L’infraction cruciale est la plus grave. Elle peut donner lieu à la fermeture du restaurant.

C’est l’infraction qui a été constatée récemment au restaurant SU&BU, condamné pour «incapacité à préparer de la nourriture pouvant être mangée en toute sécurité». C’est le 14e établissement en 2019 à recevoir une vignette rouge.

Le propriétaire de l’établissement, Serruya, a contesté cette faute grave en expliquant qu’il avait à plusieurs reprises tenté de contacter les services de la ville suite à un problème de souris observé dans la fontaine en face du restaurant. Sans succès.